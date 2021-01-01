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Цитаты, Афоризмы

Умение выразить свои мысли не менее важно, чем сами эти мысли, ибо у большинства людей есть слух, который надлежит усладить, и только у немногих – разум, способный судить о сказанном.

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Зачем нужен генератор цитат

Высказывания и цитаты великих людей заставляют задуматься, сделать выводы и принять к сведению тот или иной факт. Разработанный нами генератор цитат содержит огромное количество фраз, авторами которых являются знаменитые философы, писатели, актеры и политические деятели. Высказывания содержат сакральный смысл, поэтому так ценятся современниками.

Мы создали генератор афоризмов, в котором собраны сотни ценнейших цитат. Они заставляют задуматься и учат принимать правильные решения. Теперь возможность сгенерировать цитату есть у каждого, для этого не нужно листать книги в поисках гениальных мыслей. Самые разные цитаты рандом можно использовать в личных целях.

Генератор цитат

Какие интересные цитаты пользуются спросом

Можно найти цитаты онлайн на любую интересующую тему. Каждый сможет почерпнуть знания и опыт, которые передали нам знаменитости через интересные цитаты. Всего за минуту можно сгенерировать афоризм, который будет красоваться на вашей странице в социальной сети. Большим спросом пользуются цитаты о любви, ведь это чувство заставляет испытывать всю гамму чувств. Величайшие люди страдали и радовались, творили под воздействием чар Купидона. Изучая цитаты про любовь, каждый сможет найти что-то о себе.

Различные цитаты о жизни содержат массу опыта и интересные замечания. Фразы можно использовать в повседневности, цитируя их в нужной обстановке в подходящее время:

  • - на дне Рождения в поздравлении;
  • - в виде тостов;
  • - в рабочем коллективе;
  • - при новом знакомстве;
  • - в социальных сетях.

Самые интересные и запоминающиеся выражения генератор цитат великих людей воспроизводит в случайном порядке. Сказанные сотни лет назад цитаты известных людей не потеряют своей актуальности.

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