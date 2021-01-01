Зачем нужен генератор цитат

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Мы создали генератор афоризмов, в котором собраны сотни ценнейших цитат. Они заставляют задуматься и учат принимать правильные решения. Теперь возможность сгенерировать цитату есть у каждого, для этого не нужно листать книги в поисках гениальных мыслей. Самые разные цитаты рандом можно использовать в личных целях.

Какие интересные цитаты пользуются спросом

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- на дне Рождения в поздравлении;

- в виде тостов;

- в рабочем коллективе;

- при новом знакомстве;

- в социальных сетях.

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